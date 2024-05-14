T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/461 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar GÜLŞEN YERGİN, HASAN ÇAVAN, KERZİBAN ÇAVAN aleyhine dava konusu Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Selime Kayaaltı Mahallesi 362ada 48 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02027282

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