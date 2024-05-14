45 yaşındaki Selen Görgüzel’den kalça estetiği iddialarına ilk yanıt! “Tuvalette ellediler...” O fotoğrafı olay olmuştu

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, boşandıktan sonra hem eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar hem de son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen haftalarda da suratı bandajlı fotoğrafıyla gündeme gelen Görgüzel'in daha sonra kalça estetiği de yaptırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcıdan, kalça estetiği iddialarına ise ilginç bir yanıt geldi. İşte detaylar...