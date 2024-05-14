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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 13:42 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 13:42

Yeni 17/25 Aralık kumpas girişimi mi? Serdar Sertçelik kim? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkası...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin konuştu. Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Maşa kullananları takipteyiz. Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar" ifadelerini kullandı. Peki; Yeni 17/25 Aralık kumpas girişimi mi? Serdar Sertçelik kim?Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı. İşte Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkası...

Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli Hedef Cumhur deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuza baksınlar
Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli "Hedef Cumhur" deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar

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