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Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, haziran ayında seçimli genel kurula gidecek. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç seçimlerde aday olurken, Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu. A Spor canlı yayınında konuşan Murat Özbostan, Aziz Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili kesin konuştu ve tarih verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:51 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 17:00
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

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Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu.



Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü.


Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan tek isim Ali Koç olurken Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir hamle geldi.


Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.


Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.


Sarı lacivertlilerde seçimli genel kurulun haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.


CANLI YAYINDA DUYURDULAR!

A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi konuşulurken, Murat Özbostan flaş ifadeler kullandı.


Özbostan, "Aziz Yıldırım gün içerisinde adaylığını duyuracak. Hatta getireceği teknik adamı da açıklayacak" dedi.

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