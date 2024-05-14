Kızılcık Şerbeti’nde hüsrana uğratacak veda; Giray’ın yerine o isim geçiyor! Finale 4 kala...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümü, seyircileri adeta sinir krizlerine sokacak anlara sahne oldu. Bu bölümde ortaya çıkan bazı detaylar, izleyicilerin tepkisine neden oldu ve dizinin gidişatıyla ilgili endişeleri artırdı.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümü, seyircileri adeta sinir krizlerine sokacak anlara sahne oldu. Bu bölümde ortaya çıkan bazı detaylar, izleyicilerin tepkisine neden oldu ve dizinin gidişatıyla ilgili endişeleri artırdı.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FATİH DOĞA'YA MI DÖNECEK?
"Kızılcık Şerbeti" dizisi, 4 bölüm sonra sezon finali yapacak. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör, Paris'te düzenlenen Festiculture Yılın En Sevilenleri Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir başarı elde etti.
Ancak, seyircilerin ona yönelik istekleri ve tezahüratları dizi içindeki karakter tercihlerine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
Seyirciler oyuncuya "Görkem'i bırak Doğa'ya dön" demişti. Doğukan Güngör de "Senaryo ne gerektiriyorsa onu oynuyorum" yanıtını vermişti.
Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan hikaye, Görkem'in gerçek yüzünü gören Fatih'in içsel mücadelesine odaklanacak. Fatih, eski eşi Doğa'ya olan duygularını yeniden gözden geçirecek ve ona geri dönmek isteyecek.
Ancak, Görkem'in varlığı ve geçmişte yaşananlar, bu kararı zorlaştıracak gibi görünüyor.
Özge Özacar ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı karakterlerin yeni sezonda da var olması bekleniyor.
Öte yandan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin sezon finali, beklenmedik sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.
DOĞA FATİH İÇİN GİRAY'DAN VAZGEÇECEK Mİ?
Sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin gelecek bölümlerinde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği öne sürülüyor. Özellikle, Doğa'nın kızı için yeniden Fatih'i seçeceği iddiaları dizinin takipçileri arasında tartışma konusu oldu.
Ayrıca, Giray karakterinin geleceği hakkında da spekülasyonlar yapılmaya başlandı. İzleyiciler, Giray'ın yaşanacak gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyeceğini ve hikayeye nasıl etki edeceğini merakla bekliyorlar.
Giray karakterinin yerini yeniden Fatih mi alacak ilerleyen bölümlerde göreceğiz.
PEŞ PEŞE AYRILIKLAR
Bu sezonda ayrılıkların peş peşe yaşandığı bir dönemeç vardı.
Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar. Bu ayrılıklara ek olarak, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziden ayrılması hayranları şaşırttı.
YENİ SEZONDA AYRILACAK OYUNCU VAR MI?
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar hızla devam ederken, yayın ekibinden ayrılacak isimler hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dizinin hayranları, merakla bekledikleri yeni sezon için kadroda olası değişiklikler konusunda endişelerini dile getirmeye başladı.