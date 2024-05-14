SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde hüsrana uğratacak veda; Giray'ın yerine o isim geçiyor! Finale 4 kala...

"Kızılcık Şerbeti" dizisini izleyenler, Fatih ile Doğa arasındaki karmaşık ilişkinin ne yöne evrileceğini merakla bekliyor. İhanetle sınanan bu ilişki, dizinin en büyük çekişmelerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda seyircilerin akıllarında, "Kızılcık Şerbeti’nde Fatih Doğa’ya mı dönüyor?", "Doğa Giray'dan vazgeçecek mi?" gibi sorular oluşmaya başladı. İşte sezon finaline doğru yaşanacaklar ve detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:23
Kızılcık Şerbeti’nde hüsrana uğratacak veda; Giray’ın yerine o isim geçiyor! Finale 4 kala...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümü, seyircileri adeta sinir krizlerine sokacak anlara sahne oldu. Bu bölümde ortaya çıkan bazı detaylar, izleyicilerin tepkisine neden oldu ve dizinin gidişatıyla ilgili endişeleri artırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FATİH DOĞA'YA MI DÖNECEK?

"Kızılcık Şerbeti" dizisi, 4 bölüm sonra sezon finali yapacak. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör, Paris'te düzenlenen Festiculture Yılın En Sevilenleri Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir başarı elde etti.

Ancak, seyircilerin ona yönelik istekleri ve tezahüratları dizi içindeki karakter tercihlerine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Seyirciler oyuncuya "Görkem'i bırak Doğa'ya dön" demişti. Doğukan Güngör de "Senaryo ne gerektiriyorsa onu oynuyorum" yanıtını vermişti.

Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan hikaye, Görkem'in gerçek yüzünü gören Fatih'in içsel mücadelesine odaklanacak. Fatih, eski eşi Doğa'ya olan duygularını yeniden gözden geçirecek ve ona geri dönmek isteyecek.

Ancak, Görkem'in varlığı ve geçmişte yaşananlar, bu kararı zorlaştıracak gibi görünüyor.

Özge Özacar ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı karakterlerin yeni sezonda da var olması bekleniyor.

Öte yandan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin sezon finali, beklenmedik sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.

DOĞA FATİH İÇİN GİRAY'DAN VAZGEÇECEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin gelecek bölümlerinde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği öne sürülüyor. Özellikle, Doğa'nın kızı için yeniden Fatih'i seçeceği iddiaları dizinin takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Ayrıca, Giray karakterinin geleceği hakkında da spekülasyonlar yapılmaya başlandı. İzleyiciler, Giray'ın yaşanacak gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyeceğini ve hikayeye nasıl etki edeceğini merakla bekliyorlar.

Giray karakterinin yerini yeniden Fatih mi alacak ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Bu sezonda ayrılıkların peş peşe yaşandığı bir dönemeç vardı.

Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar. Bu ayrılıklara ek olarak, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziden ayrılması hayranları şaşırttı.

YENİ SEZONDA AYRILACAK OYUNCU VAR MI?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar hızla devam ederken, yayın ekibinden ayrılacak isimler hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dizinin hayranları, merakla bekledikleri yeni sezon için kadroda olası değişiklikler konusunda endişelerini dile getirmeye başladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
SON DAKİKA