Kızılcık Şerbeti’nde hüsrana uğratacak veda; Giray’ın yerine o isim geçiyor! Finale 4 kala...

Seyirciler oyuncuya "Görkem'i bırak Doğa'ya dön" demişti. Doğukan Güngör de "Senaryo ne gerektiriyorsa onu oynuyorum" yanıtını vermişti. Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan hikaye, Görkem'in gerçek yüzünü gören Fatih'in içsel mücadelesine odaklanacak. Fatih, eski eşi Doğa'ya olan duygularını yeniden gözden geçirecek ve ona geri dönmek isteyecek.

Ancak, Görkem'in varlığı ve geçmişte yaşananlar, bu kararı zorlaştıracak gibi görünüyor. Özge Özacar ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı karakterlerin yeni sezonda da var olması bekleniyor.

Öte yandan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin sezon finali, beklenmedik sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.

DOĞA FATİH İÇİN GİRAY'DAN VAZGEÇECEK Mİ? Sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin gelecek bölümlerinde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği öne sürülüyor. Özellikle, Doğa'nın kızı için yeniden Fatih'i seçeceği iddiaları dizinin takipçileri arasında tartışma konusu oldu.