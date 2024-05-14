Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar...

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Planlara göre, yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilmesi hedefleniyor. Bu yılki ödemenin, Kurban Bayramı öncesinde yapılması planlanıyor, böylece vatandaşlar bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapabilecekler.