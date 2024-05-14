Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar...

Planlara göre, yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilmesi hedefleniyor. Bu yılki ödemenin, Kurban Bayramı öncesinde yapılması planlanıyor, böylece vatandaşlar bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapabilecekler.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.
Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.