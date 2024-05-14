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Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar...

Mayıs ayı itibariyle bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını duyurdu. Bu duyurularla birlikte promosyon tutarları 20.000 TL'ye kadar yükseldi. Önde gelen uzmanlar, banka seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları da kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4.000 TL ikramiye alan emekliler, bu sene yapılan %50'lik zamla birlikte ikramiye miktarını 6.000 TL'ye yükseltecekler. Özellikle geçen Ramazan Bayramı'nda ödemelerin 10 gün öncesinden hesaplara yatmasıyla memnuniyet yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 06:31 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 06:31
Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar... 1

Planlara göre, yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilmesi hedefleniyor. Bu yılki ödemenin, Kurban Bayramı öncesinde yapılması planlanıyor, böylece vatandaşlar bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapabilecekler.

Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar... 2

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.

Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! Müjdeli haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 3.000 TL ikramiye ile 2’li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar... 3

Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.

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