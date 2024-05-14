Kaan Demirağ ile boşanacakları konuşuluyordu! Hülya Koçyiğit’in yeğeni Aslışah Alkoçlar’dan fotoğraflı cevap

"KALBİM" Alkoçlar'a Dubai'ye yerleşme sürecinde ailesi sık sık yanına gelerek destek olmuştu. Kaan Demirağ 'ın işi dolayısı ile bir süredir Dubai'ye yaşayan ve Türkiye'ye çok sık gelmeyen çift hakkında bazı dedikodular yükselmişti.

Alkoçlar hakkında bazı magazin sayfaları 'eşi ile arası açık' iddiasında bulunmuştu. Bütün bu yaşananların ardından Demirağ'dan boşanacağı da konuşulan Alkoçlar, bir süre sessiz kaldıktan sonra önceki gün eşi ile poz vererek iddiaları yalanladı. Alkoçlar romantik paylaşıma 'Kalbim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.