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Kaan Demirağ ile boşanacakları konuşuluyordu! Hülya Koçyiğit'in yeğeni Aslışah Alkoçlar'dan fotoğraflı cevap

Bir süredir ayrılık dedikodularıyla gündeme gelen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ve iş insanı Kaan Demirağ, aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları iddialarına fotoğrafla yanıt verdi. İddiaları footğraf ile yalanlayan Alkoçlar, romantik paylaşıma 'Kalbim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:02
Kaan Demirağ ile boşanacakları konuşuluyordu! Hülya Koçyiğit’in yeğeni Aslışah Alkoçlar’dan fotoğraflı cevap

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Görkemli düğün sonrası çiftten müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift, doğum sonrasında kızlarına "Ada" adını vermişti.

Ünlü çift daha sonra radikal bir karar alarak Dubai'ye yerleşmişti.

"KALBİM"
Alkoçlar'a Dubai'ye yerleşme sürecinde ailesi sık sık yanına gelerek destek olmuştu. Kaan Demirağ'ın işi dolayısı ile bir süredir Dubai'ye yaşayan ve Türkiye'ye çok sık gelmeyen çift hakkında bazı dedikodular yükselmişti.

Alkoçlar hakkında bazı magazin sayfaları 'eşi ile arası açık' iddiasında bulunmuştu. Bütün bu yaşananların ardından Demirağ'dan boşanacağı da konuşulan Alkoçlar, bir süre sessiz kaldıktan sonra önceki gün eşi ile poz vererek iddiaları yalanladı. Alkoçlar romantik paylaşıma 'Kalbim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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