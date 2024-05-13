Birleşmiş Milletler, KKTC ile müzakere yollarını tıkadı: Açılımı kabul etmiyor! | Ambargo kalkmazsa diyalog ileri gitmeyecek

AÇILIM YOKSA DİYALOG DA YOK

Tatar, açılım olmaması halinde diyaloğu fazla ileriye götürmeyecekleri yönündeki görüşlerini Cuellar'a bugünkü görüşmede aktardığını belirterek şunları kaydetti:



"Geçmişte yaşanan Annan Planı, Crans Montana, Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilişi gibi süreçlere bakıldığında Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın olabilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esas itibarıyla biz egemenliğimizi kurucu anlaşmalarından kazanmış bir halkız. Çünkü orada bunlar açık ve net ifade edilmektedir. Ama maalesef ondan sonra yaşadığımız sorun Güney Kıbrıs'ın tüm Kıbrıs'ın hükümetiymiş gibi kabul ve muamele görmesi."



Kıbrıs'taki iki taraf ile 3. tur görüşmelerini yapan BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar, görüşmeden sonra basına açıklama yapmadan KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden ayrıldı.



Bugün sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Cuellar'ın yarın Kıbrıs'tan ayrılacağı bildirildi.