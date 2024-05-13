Oyuncu Deniz Uğur Gazze katliamına sert çıktı: Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum! | ’Kınıyormuş gibi görünüyorlar’

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Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kalmaya devam ediyor. ABD ve Batılı ülkeler, siyonist katil İsrail'i gerek el altından gerekse alenen desteklemeye devam ederken Türkiye, katliama tepki göstererek Filistin halkının özgürlük mücadelesine en çok destek veren ülke oldu. Oyuncu Deniz Uğur da Gazze'de devam eden ve bebek, çocuk, anne, baba, genç, yaşlı demeden acımasızca katledilen insanların yaşadığı eziyeti her fırsatta duyurmaya çalışıyor. Uğur, destek paylaşımları nedeniyle birçok projesinin engellendiğini açıklarken sanat dünyasından pek çok kişiye de "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" diyerek sert tepki gösterdi. Oyuncu ve seslendirmen Deniz Uğur, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Bebek, çocuk, anne, baba, genç, yaşlı demeden katledilen insanların yaşadığı eziyetleri her fırsatta elinden geldiğince duyurmaya çalışan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmaya çalışıyor. Oyuncu, destek paylaşımları nedeniyle birçok projesinin engellendiğini açıklarken sanat camiasına da "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

''SAVAŞ DEMEK İSTEMİYORUM BU BİR KATLİAM, SOYKIRIM" Batı devletleri gerçek bir tavır alsaydı, İsrail bu kadar cüretkar davranamazdı. Kınıyormuş gibi görünüyorlar ama el altından silah gönderiyorlar, bütçe çıkartıyorlar. Savaş demek istemiyorum bu bir katliam, soykırım. İsrail için bütçe çıkartıyorlar böyle kınama mı olur? Şu an da beni Batı'ya dair mutlu eden tek şey oradaki insanların kendi ülkelerine gösterdiği tepki ve protestolar. Hiçbir şey yapamasalar duyuruyorlar gündemden düşürmüyorlar, Gazze'dekilere moral veriyorlar. O yüzden çok değerli buluyorum. Bir oyun kurmaya çalıştılar ama tuzakları ayaklarına dolandı ve asla umutsuz değilim bence çok güzel günler göreceğiz ama bugün ama yarın. Önemli olan insanlarda bu bilincin oluşmasıydı insanlar doğruları konuşuyor artık.