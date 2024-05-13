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Oyuncu Deniz Uğur Gazze katliamına sert çıktı: Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum! | 'Kınıyormuş gibi görünüyorlar'

Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kalmaya devam ediyor. ABD ve Batılı ülkeler, siyonist katil İsrail'i gerek el altından gerekse alenen desteklemeye devam ederken Türkiye, katliama tepki göstererek Filistin halkının özgürlük mücadelesine en çok destek veren ülke oldu. Oyuncu Deniz Uğur da Gazze'de devam eden ve bebek, çocuk, anne, baba, genç, yaşlı demeden acımasızca katledilen insanların yaşadığı eziyeti her fırsatta duyurmaya çalışıyor. Uğur, destek paylaşımları nedeniyle birçok projesinin engellendiğini açıklarken sanat dünyasından pek çok kişiye de "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 19:18
Oyuncu Deniz Uğur Gazze katliamına sert çıktı: Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum! | ’Kınıyormuş gibi görünüyorlar’

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Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kalmaya devam ediyor. ABD ve Batılı ülkeler, siyonist katil İsrail'i gerek el altından gerekse alenen desteklemeye devam ederken Türkiye, katliama tepki göstererek Filistin halkının özgürlük mücadelesine en çok destek veren ülke oldu. Oyuncu Deniz Uğur da Gazze'de devam eden ve bebek, çocuk, anne, baba, genç, yaşlı demeden acımasızca katledilen insanların yaşadığı eziyeti her fırsatta duyurmaya çalışıyor. Uğur, destek paylaşımları nedeniyle birçok projesinin engellendiğini açıklarken sanat dünyasından pek çok kişiye de "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

Oyuncu ve seslendirmen Deniz Uğur, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Bebek, çocuk, anne, baba, genç, yaşlı demeden katledilen insanların yaşadığı eziyetleri her fırsatta elinden geldiğince duyurmaya çalışan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmaya çalışıyor. Oyuncu, destek paylaşımları nedeniyle birçok projesinin engellendiğini açıklarken sanat camiasına da "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

''SAVAŞ DEMEK İSTEMİYORUM BU BİR KATLİAM, SOYKIRIM"

Batı devletleri gerçek bir tavır alsaydı, İsrail bu kadar cüretkar davranamazdı. Kınıyormuş gibi görünüyorlar ama el altından silah gönderiyorlar, bütçe çıkartıyorlar. Savaş demek istemiyorum bu bir katliam, soykırım. İsrail için bütçe çıkartıyorlar böyle kınama mı olur? Şu an da beni Batı'ya dair mutlu eden tek şey oradaki insanların kendi ülkelerine gösterdiği tepki ve protestolar. Hiçbir şey yapamasalar duyuruyorlar gündemden düşürmüyorlar, Gazze'dekilere moral veriyorlar. O yüzden çok değerli buluyorum. Bir oyun kurmaya çalıştılar ama tuzakları ayaklarına dolandı ve asla umutsuz değilim bence çok güzel günler göreceğiz ama bugün ama yarın. Önemli olan insanlarda bu bilincin oluşmasıydı insanlar doğruları konuşuyor artık.


"SANAT CAMİASININ SESSİZLİĞİNDEN UTANIYORUM"

Herkesin özellikle de bizim camiamızdaki çoğunun sessiz kalmasından dolayı utanıyordum. Açıkçası ben aman da ne kadar duyarlıyım diye yapmadım bunları. Aşırı bir hassasiyet gösterdiğimi de düşünmedim açıkçası. Belki bizim de toplumumuzda bu halle savaşmamız gerekiyor. Bir duyarsızlık, görmemek, empati yapamamak... Birçok tarifi var bunun bu bir hastalık ben toplumun bir kesiminin tüm dünyada olduğu gibi hipnotize edildiğini düşünüyorum.

''SANA MI KALDI DEDİLER, ONLARIN TUZU KURU''

Ben uyarıldım ciddi bir şekilde. Sen bir oyuncusun niye kariyerine zarar veriyorsun sana mı kaldı bu işler siyaset mi yapıyorsun denilerek... Sokaklara dökülen milyonlarca insan siyaset mi yapıyorlar? Ne alakası var insan oldukları için tepki gösteriyorlar. Derler ya bazılarının kalpleri gözleri mühürlüdür diye gerçekten öyle. Kimileri de sizin camiadakiler korkuyorlar mı diye soruyordu. Ben korktuklarını düşünmüyorum çoğunun da tuzu kuru zaten. Bence onlar korkmaktan korkuyorlar bu açıkçası çok aciz bir durum.

"DEVLETİMİZ ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

Bizim devletimiz bence başından beri çok iyi bir performans sergiledi. Belki söylendiğinden daha fazlasını yaptı ki ben kalpten inanıyorum çünkü Cumhurbaşkanımızı Dışişleri Bakanımızı görüyorum MİT'i görüyorum ne kadar çok sıklıkla suç çetelerinin çökertildiğini terörle nasıl mücadele edildiğini bir yandan bize uygulanan ekonomik terörle nasıl mücadele edildiğini görüyorum. Ama başkaları neden göremedi bilmiyorum.Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kaldı. ABD ve Batılı ülkeler, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazlarken Türkiye, katliama tepki göstererek Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek çıktı.

FİLİSTİN'DEKİ ZULME SESSİZ KALMADI

Oyuncu Deniz Uğur, Filistin'de yaşanan zulmü her fırsatta elinden geldiğince duyurmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dile getiren oyuncu açıklamalarda sanat camiasını zulme sessiz kalmakla suçladı. İşte Deniz Uğur'un yaptığı açıklamalar:
7 ay oldu artık uykusuzum o zamandan beri iyi uyku uyuyamadım. Duygularımı da anlattım sosyal medyadan. Kocaman bir balon olduğu ortaya çıktı batı ülkelerinin demokrasi anlayışının. Reklamını yaptıkları bütün kavramların içi boş çıktı ne kadar çifte standart uyguladıkları ortaya çıktı.

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