Birce Akalay 3.kez nikah masasına oturuyor! Müstakbel eşi Hakan Kurtaş ile plan hazır: Önce tatil sonra evlilik...

ÖNCE TATİL SONRA NİKAH! Hatta çiftin çok yakın zamanda nikah masasına oturup sürpriz yapacağı da gelen dedikodular arasında yer alıyordu. Ancak Akalay ve Kurtaş, bu yazı Bodrum-Gümüşlük'te geçirecek.

İddiaya göre çift, hem tatil yapacak hem de düğün hazırlıklarına da başlayacak ve yazın hemen ardından nikah masasına oturacak. Daha önce Sarp Levendoğlu ve Murat Ünalmış ile evlenen Akalay'ın bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce hiç evlenmeyen Kurtaş ise ilk kez nikah masasına oturacak.