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İstanbul trafiğine bir de levye dehşeti eklendi! Akılsız sürücü önce önünü kesti sonra saldırdı: O anlar kamerada!

İstanbul'da adeta bir 'çile' haline gelen trafik sorunu her gün bitmek bilmeyen olaylara da sahne oluyor. Maslak'ta yaşanan o anlar her dakika meydana gelenlerden sadece bir tanesi. Bir sürücünün, trafikte tartıştığı diğer sürücünün otomobiline levyeyle vurup dikiz aynasını kırdığı o anlar 'pes artık' dedirtti ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye 2 bin 70 lira ceza kesildi. Öte yandan hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 01:31 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 01:31
İstanbul trafiğine bir de levye dehşeti eklendi! Akılsız sürücü önce önünü kesti sonra saldırdı: O anlar kamerada!

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İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartıştığı diğer sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeki 2 sürücü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü diğer sürücünün dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre; çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye yönelik, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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