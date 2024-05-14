2 yıl önce evlenen Nihat Doğan’ı eşi Arzu Doğan ifşa etti! Boşanma nedeni ortaya çıktı! Telefona bakınca şoke oldu: Birçok kadınla...

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği aylarca magazin gündeminde yer alırken çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi. Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıklaması ağızları açık bıraktı. İşte o açıklama...