2 yıl önce evlenen Nihat Doğan’ı eşi Arzu Doğan ifşa etti! Boşanma nedeni ortaya çıktı! Telefona bakınca şoke oldu: Birçok kadınla...

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği aylarca magazin gündeminde yer alırken çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi. Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıklaması ağızları açık bıraktı. İşte o açıklama...
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen sene Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Ünlü çift, geçen aylarda da Arzu Doğan'ın oğullarının dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündeme geldi.
Badıkan adından 15 aylık bir çocukları olan çift, daha sonra ise "boşanma kararı aldığı ve evlerini ayırdığı" iddiasıyla gündem oldu.