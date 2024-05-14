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Son dakika: Ali Yerlikaya açıkladı! Metin Singer ve Hakan Uslu'nun elebaşlarını yaptıkları suç örgütleri çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde düzenlenen Mahzen 44 operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Ali Yerlikaya Tekirdağ merkezli 4 ilde yapılan bir diğer operasyonun da bilgilerini paylaştı. Yerlikaya söz konusu operasyonda elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 08:27 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:35
Son dakika: Ali Yerlikaya açıkladı! Metin Singer ve Hakan Uslu’nun elebaşlarını yaptıkları suç örgütleri çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Singer'in de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Suç örgütlerine "MAHZEN-44" operasyonu

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

BİR ÇETE DAHA ÇÖKERTİLDİ
Ali Yerlikaya Tekirdağ merkezli 4 ilde yapılan bir diğer operasyonun da bilgilerini paylaştı. Yerlikaya söz konusu operasyonda elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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