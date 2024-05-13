Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in son hali! Beyin kanaması sonrası aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi...

26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen peş peşe 2 kez ameliyat edilmişti.

Settar Tanrıöğen 'in beklenen taburcu süreci kötü bir gelişmeyle sekteye uğradı. Tanrıöğen, baş ağrılarının artması üzerine yapılan kontrollerde 3. kez ameliyata alınma kararı alınmıştı.

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"BENSİZ DEVAM EDİN"

Usta oyuncu iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden Kızılcık Şerbeti dizinde hayat verdiği Apo karakterine veda etmek zorunda kalmıştı. Hatta dizinin ekibine haber göndererek, "Bensiz devam edin" dediği ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle, usta oyuncunun fenomen karakteri Abdullah Ünal'ı, Ahmet Mümtaz Taylan tarafından canlandırmaya başlamıştı.