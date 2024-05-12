Arda Güler'in Real Madrid ile yaşadığı şampiyonluğun kutlama fotoğrafları olay oldu!

Gençlerbirliği alt yapısından transfer edildikten sonra A takıma kadar yükselen ve bir anda Avrupa'nın dikkatini çekmeye başlayan Arda Güler, birçok kulübü peşinden koşturmuştu. Milli futbolcu için Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun İstanbul'a kadar geldiği ancak Real Madrid'e gietmeyi tercih eden genç yıldız, ilk senesinde 90 puan toplayan başkent temsilcisiyle şampiyonluk yaşamıştı.
19 yaşındaki maestro ayrıca takımının Atletico Madrid'i yendiği karşılaşmada sonrasında da Süper Kupa kaldırmıştı. Carlo Ancelotti'nin fırsat bulduğu her an sahaya sürdüğü ve değer verdiğini açıkladığı Arda, kutlamalarla birlikte İspanya ve dünya manşetlerine taşındı.
İşte Real Madrid'in görkemli kutlamalarından fotoğraflar...