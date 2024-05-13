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Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon için orta saha rotasyonuna takviye yapma kararı aldı. Kanarya, bu doğrultuda Rade Krunic ile de vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:06 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:06
Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

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Sarı lacivertlilerde bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerle yeni sezonda yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda da gidenlerin yerlerini yenileri alacak.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Sezona başarılı bir giriş yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile rakibi Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe, hiç zaman kaybetmeden önümüzdeki sezonun transfer listesini şimdiden hazırlıyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Mevcut isimlerden memnun olmayan bununla da birlikte orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, belirlediği isimler için kulüplerine transfer ve ilgi mektupları göndererek oyuncuların şartlarını sormaya başladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Yeni sezonda gol ve asist beklentilerini karşılayacak ve skora katkı yapan hücuma dönük bir 8 numara isteyen teknik ekip, gözlemcilerin raporlarını bir araya getirerek doğru isim için resmi hamleyi yapacak.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Diğer yandan rakibi Galatasaray'ın da başarısını getiren kadroyu alt edecek isimleri özellikle belirleyen Fenerbahçe'de bu anlamdaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Peki, onlarca isim arasından seçilen ve aynı zamanda takımındaki çift haneli asist ve gol sayılarına ulaşan bu futbolcu kim?

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

MATT O RILEY HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler, Celtic'ten, 23 yaşındaki genç futbolcu Matt O'Riley'i takibbe aldı. Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 46 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 16 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. 23 yaşındaki orta saha, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

G.SARAY'IN DA RADARINDA

Fotomaç'ın haberine göre Danimarkalı oyuncu ile Galatasaray da yakından ilgileniyor ve tüm maçlarını takip ediyor. Oyuncunun istikrarlı oluşu ve skora katkı yapma özellikleri sarı kırmızılı ekibin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

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