Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic yerine gelecek

Yeni sezonda gol ve asist beklentilerini karşılayacak ve skora katkı yapan hücuma dönük bir 8 numara isteyen teknik ekip, gözlemcilerin raporlarını bir araya getirerek doğru isim için resmi hamleyi yapacak.

Diğer yandan rakibi Galatasaray'ın da başarısını getiren kadroyu alt edecek isimleri özellikle belirleyen Fenerbahçe'de bu anlamdaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Peki, onlarca isim arasından seçilen ve aynı zamanda takımındaki çift haneli asist ve gol sayılarına ulaşan bu futbolcu kim?

MATT O RILEY HAMLESİ Sarı-Lacivertliler, Celtic'ten, 23 yaşındaki genç futbolcu Matt O'Riley'i takibbe aldı. Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 46 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 16 gol, 17 asistlik performans sergiledi.