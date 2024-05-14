ÇAYKUR KURA LİSTESİ 2024! 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura numaraları ile asil yedek sonuçlar!

Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.

İL/İLÇE DIŞINDA BAŞVURANLAR...

Birçok üniteye başvurdukları tespit edilen veya ikamet ettiği il/ilçe dışındaki iş yerine başvuranların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak. Ayrıca işe girmeyi hak etse bile sözleşme yapılmayacak.