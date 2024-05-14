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ÇAYKUR KURA LİSTESİ 2024! 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura numaraları ile asil yedek sonuçlar!

ÇAYKUR, 2024 yılında gerçekleştirdiği işçi alımı kura çekimiyle ilgili detayları açıkladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bin 72 işçi alımı için başvuru süreci tamamlanmış ve kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:46 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:48
ÇAYKUR KURA LİSTESİ 2024! 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura numaraları ile asil yedek sonuçlar!

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde görevlendirilmek üzere mevsimlik beden işçileri, çay eksperleri ve özel kadrolardan alınacak personeller için kura çekimi detaylarını açıkladı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılıyor. Sonuçların ise ÇAYKUR resmi internet adresindne yayımlanması bekleniyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA


BU DURUMDA KURA SONUCU GEÇERSİZ SAYILACAK

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak.

Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.

İL/İLÇE DIŞINDA BAŞVURANLAR...

Birçok üniteye başvurdukları tespit edilen veya ikamet ettiği il/ilçe dışındaki iş yerine başvuranların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak. Ayrıca işe girmeyi hak etse bile sözleşme yapılmayacak.

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