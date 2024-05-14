ÇAYKUR KURA LİSTESİ 2024! 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura numaraları ile asil yedek sonuçlar!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde görevlendirilmek üzere mevsimlik beden işçileri, çay eksperleri ve özel kadrolardan alınacak personeller için kura çekimi detaylarını açıkladı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde görevlendirilmek üzere mevsimlik beden işçileri, çay eksperleri ve özel kadrolardan alınacak personeller için kura çekimi detaylarını açıkladı.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılıyor. Sonuçların ise ÇAYKUR resmi internet adresindne yayımlanması bekleniyor.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA
BU DURUMDA KURA SONUCU GEÇERSİZ SAYILACAK
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak.
Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.
İL/İLÇE DIŞINDA BAŞVURANLAR...
Birçok üniteye başvurdukları tespit edilen veya ikamet ettiği il/ilçe dışındaki iş yerine başvuranların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak. Ayrıca işe girmeyi hak etse bile sözleşme yapılmayacak.