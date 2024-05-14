Operasyon başladı: Ankara’da 48 FETÖ’cü için gözaltı kararı!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar yürütüldü. Buna göre; etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5 şüpheli tespit edildi.

HAVA KUVVETLERİNE YUVALANDILAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7'si ihraç subay, 1'i halen görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i halen görevde olmak üzere 7'si mahrem imam toplam 19 şüpheli belirlendi.