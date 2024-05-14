Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu

Ancak karakolda ağız değiştirdi. Civelek, "Gece şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Alkollüydüm. Hesaplarına 6 bin lira gönderdim. Yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Selçuk Ç. ifadesinde uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti. Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alışverişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının "Beni Beşiktaş'a bırakır mısın?" demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Şüpheli Selçuk Ç'den ele geçirilen cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu.

EVİ VE ÜSTÜ TEMİZ ÇIKTI

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk Ç.'ye aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı. Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.