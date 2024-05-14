Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!

AYRILIK KARARI NETLEŞTİ

Sezon bitiminde yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı alan Fenerbahçe'nin 1 numarası Ali Koç, sadece yönetimde değil teknik ekipte de bir değişiklik yapmayı hedefliyor. Başkan Koç'un teknik direktör İsmail Kartal ile Konyaspor maçı sonrası görüştüğü ve "Hocam çok başarılı oldun. Ama yeni sezonda başka planımız var. Emek ve gayretiniz için çok teşekkür ederiz" dediği öğrenildi.