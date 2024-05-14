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Rekabet Kurumu Bağdat ve Deva baharat markalarına 2,8 milyon TL para cezası!

Rekabet Kurumu kendi ürünlerinin raf fiyatlarını belirlediği için Bağdat Pazarlama Ticaret ve Limited Şirketi ile Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 2,8 milyon TL para cezası verdi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 11:33 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:16
Rekabet Kurumu Bağdat ve Deva baharat markalarına 2,8 milyon TL para cezası!

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Rekabet Kurulu geçtiğimiz Ocak ayında, Bağdat Pazarlama Ticaret ve Limited Şirketi ile Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlamış, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Firma, kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiğini kabul etti. Rekabet Kurumu ile uzlaşan şirkete, yaklaşık 2,8 milyon TL para cezası verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurulunun 04.01.2024 tarihli ve 24-01/5-M sayılı kararı uyarınca Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket "Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü" olarak tek bir teşebbüs olarak değerlendirilmiştir.

Soruşturma süreci devam ederken Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü tarafından sunulan uzlaşma metni, Rekabet Kurulunun 18.04.2024 tarihli ve 24-19/423-173 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiştir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanarak Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğüne 2.788.758,20 TL idari para cezası verilmiştir.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun'la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

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