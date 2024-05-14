Rekabet Kurumu Bağdat ve Deva baharat markalarına 2,8 milyon TL para cezası!

Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket "Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü" olarak tek bir teşebbüs olarak değerlendirilmiştir.

Soruşturma süreci devam ederken Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü tarafından sunulan uzlaşma metni, Rekabet Kurulunun 18.04.2024 tarihli ve 24-19/423-173 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.