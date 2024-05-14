9 kilo veren şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu!

Henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınlayan Zara , müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken Zara, son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşuldu.

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Magazin Burada'nın haberine göre; Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu.