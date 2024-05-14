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9 kilo veren şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu!

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz, henüz 7 yaşındayken başladığı müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken Zara, son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşuldu. 9 kilo veren ünlü şarkıcı, süreç hakkında konuştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Zara, muhabirlerin "Bir kiloda bizim için verir misiniz" sorusunu duyunca ise olanlar oldu. Ünlü şarkıcı, 5 kiloluk dambıl ile şov yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 11:38 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:13
9 kilo veren şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu! 1

Henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınlayan Zara, müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken Zara, son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşuldu.

9 kilo veren şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu! 2

Önceki akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda sahne alan şarkıcı Zara, zayıflama süreci hakkında konuştu.

9 kilo veren şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu! 3

Magazin Burada'nın haberine göre; Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu.

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