9 kilo veren şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov! “Bir kiloda bizim için verir misiniz” sorusunu duyunca olanlar oldu!

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz, henüz 7 yaşındayken başladığı müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken Zara, son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşuldu. 9 kilo veren ünlü şarkıcı, süreç hakkında konuştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Zara, muhabirlerin "Bir kiloda bizim için verir misiniz" sorusunu duyunca ise olanlar oldu. Ünlü şarkıcı, 5 kiloluk dambıl ile şov yaptı. İşte detaylar...
Henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınlayan Zara, müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken Zara, son dönemlerde verdiği kilolarla çok konuşuldu.
Önceki akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda sahne alan şarkıcı Zara, zayıflama süreci hakkında konuştu.