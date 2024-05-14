Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda

Siyonist İsrail rejimi Gazze'de dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştiriyor.

Son olarak güvenli bölge olarak niteledikleri Refah 'a da saldıran İsrail, milyonlarca sivile cehennemi yaşatıyor.

HER SANİYE KÖTÜYE GİDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Gazze'de hiçbir güvenli bölgenin olmadığına dikkat çeken Al- Sarraj, "Gazze'de durum giderek zorlaşıyor.

Refah'ın işgali, geçişlerin kapatılması ve yardım dağıtımlarının durdurulması durumu daha da kötüleştiriyor.