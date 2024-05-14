SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze'de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda

Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sistematik olarak yaptığı soykırımda binlerce insan hayatını kaybetti. 221 günde can kaybı 35 bine ulaştı. İsrail ordusu son olarak Refah’a girdi. Bölgedeki son durumu aktaran Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj, “Ölüm her an kapımızda. Tüm geçişlerin yakın zamanda açılmaması halinde kıtlığın hızla yayılması bekleniyor” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:00 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:11
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Siyonist İsrail rejimi Gazze'de dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştiriyor.

Son olarak güvenli bölge olarak niteledikleri Refah'a da saldıran İsrail, milyonlarca sivile cehennemi yaşatıyor.

Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj bölgedeki son durum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HER SANİYE KÖTÜYE GİDİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Gazze'de hiçbir güvenli bölgenin olmadığına dikkat çeken Al- Sarraj, "Gazze'de durum giderek zorlaşıyor.

Refah'ın işgali, geçişlerin kapatılması ve yardım dağıtımlarının durdurulması durumu daha da kötüleştiriyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye ve Biet Lahya'da halk evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Çocuklarıyla gidecekleri hiçbir yer yok.

Ölüm her an için kapımızda" şeklinde konuştu.

YAKIT ÇOK AZ KALDI
İnsani yardım malzemelerinin geçişine izin verilmediğini kaydeden Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj, "Gazze Şeridi'nde tüm halk yiyecek ve su bulmakta zorluk yaşıyor.

Katı atıklar ve çöpler yollarda birikerek halkın sağlığını tehdit ediyor. Yolların çoğu yıkılan binaların molozları nedeniyle kapandı.

Yakıtın çok az olması ve belediyeye ait araç ve makinelerin çoğunun tahrip olması nedeniyle belediye temel hizmetleri sağlayamıyor.

Tüm geçişlerin yakın zamanda açılmaması halinde kıtlığın hızla yayılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

OKULA VE HASTANEYE TAHLİYE EMRİ
Katil İsrail ordusu dün Refah'taki Kuveyt Hastanesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait okula sığınan sivillerin tahliyesi için yeni bir sürgün kararı yayınladı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini karadan işgaliyle beraber bölgeye açılan tüm sınır geçişlerinin 1 haftadır kapatması yeni bir insani krizi beraberinde getirdi.

Dün yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi saatler içinde çökecek" uyarısı yapıldı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise Refah'a yönelik kara saldır ısının salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu.

SOYKIRIM...
Katil İsrail'in 220 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı.

İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı, 188 BM çalışanını, 5 bin 479 öğrenci, 261 öğretmen, 95 profesör, 300 imam 152 gazeteci öldürüldü.

'GÜVENLİ' DEDİKLER YER
Refah'tan ayrılan Filistinlilerin sayısı 360 bine yükseldi. Çaresiz Filistinlilerin sığındığı yerlerden biri Han Yunus'taki BM'ye ait okul oldu.

İsrail haftalar önce yerle bir ettiği okulun 'güvenli' olduğunu duyurdu.

YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER YARDIMLARI YERE DÖKTÜ
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Hazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.

DÜNYA SUSMUYOR
ABD: Üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri mezuniyet törenlerinde sürdü.
İSVİÇRE: Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de gösterilere başladı.


HOLLANDA: Amsterdam Üniversitesi'ndeki gösterilere akademisyenler de katılım gösteriyor.
BELÇİKA: Öğrenciler "akademik boykot" için eylem başlattı.
İNGİLTERE: Oxford Üniversiteli akademisyenler, çevrim içi kaynaklarının Gazzelilere açılmasını istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA