Muhabirler sorunca... Hülya Avşar'ın sözlerine Mert Demir'den ilk cevap! "Hoş çocuk" itirafında bulunmuştu!

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, son olarak Murat Boz'a yaptığı itirafla magazin dünyasını adeta yerinden sarstı. YouTube programına konuk ettiği Murat Boz'un "Beğendiğin biri var mı?" sorusuna Mert Demir'i işaret ederek yanıt veren Avşar kızı, "Mert Demir çok hoş çocuk ama yanıma alır mıyım bilemedim. Tanımıyorum." sözleriyle şaşkınlık yarattı.