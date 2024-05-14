Muhabirler sorunca... Hülya Avşar'ın sözlerine Mert Demir'den ilk cevap! "Hoş çocuk" itirafında bulunmuştu!

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, son olarak Murat Boz'a yaptığı itirafla magazin dünyasını adeta yerinden sarstı. YouTube programına konuk ettiği Murat Boz'un "Beğendiğin biri var mı?" sorusuna Mert Demir'i işaret ederek yanıt veren Avşar kızı, "Mert Demir çok hoş çocuk ama yanıma alır mıyım bilemedim. Tanımıyorum." sözleriyle şaşkınlık yarattı.
60 yaşındaki Hülya Avşar son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
ORTALIK KARIŞTIRAN İTİRAF!
Bir süredir hayatında kimsenin olmadığı bilinen Hülya Avşar'dan geçtiğimiz günlerde magazin gündemini sarsan itiraf geldi. Murat Boz'un 'Beğendiğin birisi var mı?' sorusuna verdiği cevap herkesi şoke etti.
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"Serenay'a ayıp olmaz mı?" diyen Hülya Avşar, "Mert Demir çok hoş çocuk ama yanıma alır mıyım bilemedim? Tanımıyorum." dedi.