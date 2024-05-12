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FENERBAHÇE KAYSERİSPOR beIN Sports CANLI İZLE 🔵 📺 FB - KS maçı ŞİFRESİZ, FULL HD 4K canlı izle

Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Ligdeki 46. karşılaşma öncesi futbolseverler merakla maçın detaylarını araştırıyor. İşte, Fenerbahçe - Kayserispor maçının saati ve yayıncı kuruluşu ile muhtemel 11'lerine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:59
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR beIN Sports CANLI İZLE 🔵 📺 FB - KS maçı ŞİFRESİZ, FULL HD 4K canlı izle

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Fenerbahçe maçı canlı izle için araştırmalar hızlandı. Maç bugün, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Karşılaşma öncesi taraftarlar ve sporseverler, maçın saatini ve hangi kanaldn yayınlanacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün yani 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Maçı https://beinsports.com.tr/ adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİGDE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

MERT MÜLDÜR CEZALI 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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