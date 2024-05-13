



MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARET İŞBİRLİĞİ HACMİ GELİŞİYOR



"Özellikle güven artırıcı önlemler ve pozitif işbirliği ajandası bizim yöremizde istikrarı saplayacak önlemlerdir" diyen Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yaklaşım elle tutulur sonuç vermiş bulunuyor. Bu sonuçları kazan kazan zemininde elde etmiş bulunuyoruz. Yatırımlar artmıştır, ekonomi ve ticaret işbirliği hacmi gelişmektedir. Geçen ay mart ayında Türk ve Yunan iş adamları konsey gerçekleştirdi. Konsey üyelerinin çalışmaları sayesinde hedefimizi gerçekleştirme konusunda kararlılığımızı ifade edebilirim. İki halk çok önemli bir inisiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladılar. 10 Ege Adasında serbestçe ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra hızlı ve kısa sürede gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu ekonomik alanda da önemlidir. Düzensiz göç meselesine değinme fırsatımız oldu. İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkılar verdi. Avrupa kararları ışığında Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmesi için de çalışıyoruz. Azınlıklar iki ülkenin renklerine katkıda bulunmakta. Trakya'da Hristiyan ve Müslüman nüfus bir arada yaşamlarını sürdürmektedir. Azınlıkların dini azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz. Eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlarımıza Yunan devletinin bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum. Burada da dini özgürlük ve Hristiyan eserlerinin UNESCO şartlarında öngörüldüğü gibi korunması gerektiğine inanıyoruz. Tarihi caminin tekrar ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu. Bu olağanüstü mekanın bütün insanlığın bir eseri olduğunu insanlığa ait olduğuna inanıyorum. "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"



Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatımız oldu. Hem Rusya'nın despotik tavrını hem de Ortadoğu'daki gelişmeler karşısında biz bunları reddettiğimizi dile getirdik. Türkiye ile Ortadoğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz. Gazze'de sivil vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kara işgalinin kabul edilmez bir hareket olacağı konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak mümkün oldu. Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görülmeler sayesinde iki tarafın sorunu çözüme bağlayacağı fikrine katılıyoruz. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğine katkıda bulunmayı desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikimizin de sivil koruma konularında işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık. Deprem coğrafyaları içinde yer almamız acil durum yönetimi konusunda bizi işbirliğine götürüyor. Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri sayesinde önemli adımlar atmış bulunuyoruz. NATO'nun 75. yıldönümü sayesinde görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.





MİÇOTAKİS'E 'HAMAS' AYARI... "TERÖR DEĞİL, DİRENİŞ ÖRGÜTÜ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'in 'Hamas'ı terör örgütü olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "Mutabık kalmadığımız önemli bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum" dedi.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"ACIMASIZ BİR YAKLAŞIM"



Hamas 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu örgüt ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım. Hamas'a terör örgütü dersek acımasız bir yaklaşım olur.



BM'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle acımasızlığa katılmadınız ortak olmadınız. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi burada terör örgütü derseniz üzülürüz. Şu an itibariyle adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Ülkemde 1000'i aşkın Hamas mensubu tedavi altında. Ben inanıyorum ki sizlerin burada yanlış yaklaşımınız olabilir ben buna katılmıyorum. Batı bunlara her türlü silahla saldırıyor bunun karşısında bu topraklarından tecrid edilen Hamas'ı sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm.





MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES



Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası geri vites yapan Miçotakis, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.





Toplantının ardından Başkan Erdoğan, Miçotakis onuruna akşam yemeği verecek.



İşte kritik görüşmeden objektiflere yansıyan kareler;



















FİDAN KARŞILADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı. Miçotakis'in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz'de 'Türkiye'siz enerji projesi düşünülemez

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine mülakat verdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, dünyanın takdirle izlediği şekilde hem bölgemizde hem dünyanın değişik coğrafyalarında nasıl barışın kök salması için çabalıyorsak, Ege Denizi'nin iki yakasında da barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız." dedi. "Herkes bilmelidir ki Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür." diyen Erdoğan, "Bozmak kolay olandır. Zor olan inşa etmek ve sorunları ustalıkla çözmektir. Dolayısıyla iki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Tek ihtiyacımız olan çözüme odaklanmış ve samimi tarihi adımlardır" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF GÜNDEM VE İŞBİRLİĞİ"

Kritik ziyaret öncesinde Milliyet'e konuşan Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye coğrafya olarak yan yana yaşamaya mahkûmdur. Ancak, kalıcı gerilim koşullarında yaşamaya mahkûm değiller. Gerginlik dönemlerinde dahi iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor" ifadelerini kullanarak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarete karşılık verme fırsatına sahip olacağım için gerçekten çok mutluyum. Daimi diyaloğumuzun ilerleyişini gözden geçireceğimiz düzenli toplantılar gerçekleştirmeye karar verdik. Bu nedenle ziyaretim, son birkaç ayda ilişkilerimizde kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendirmek ve aynı zamanda ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığımızı yinelemek için bir fırsat olacak. Yunan-Türk ilişkileri karmaşıktır ve tarih ve duygularla doludur. Bu asla değişmeyecek. Değiştirebileceğimiz şey bakış açısıdır: İmkansız bir bulmacayı görmek yerine, pozitif bir gündem geliştirmeye odaklanmalı ve iki ülke ve halkları arasında işbirliği aramalıyız. Yapıcı bir yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına ve gelecek nesillere borçluyuz. Ve aynı bölgedeki liderler olarak bölgede çatışma değil, istikrarı sağlayıcı güçler olma sorumluluğumuz var. Bu kolay bir yol değil. Bu zor bir yol ve engeller olacaktır. Ancak ülkelerimizin eski liderleri çok daha zor koşullar altında başarılı olurken, neden bu çabayı göstermememiz gerektiğini anlamıyorum. İlişkilerin gelişmesi iki halkın ve bölgenin yararına olacaktır.

"BORÇLUYUZ"

"Atina-Ankara arasındaki gerilimsiz dönemi devam ettirmek adına ne yapmak lazım, siz kendi adınıza nasıl bir sorumluluk alacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Miçotakis "En azından gerilimsiz bir dönemi Yunan ve Türk halkına borçluyuz." dedi. İşte Miçotakis'in söz konusu soruya verdiği yanıt: Özellikle küresel belirsizlik, polikriz ve daha geniş bölgede türbülans zamanlarında. Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda ilerleme sağlayamasak bile, anlaşmazlığımız medeni bir şekilde olmalı. Aynı zamanda halkları, insani bağlara teşvik ederek çok fazla potansiyeli açığa çıkarabiliriz. İlişkilerimizde olumlu havayı koruyacağımızı ve Türk-Yunan ilişkilerini iki halkın yararına ileriye taşıyacağımızı umuyorum. Hem ikili hem de uluslararası düzeyde hem fikir olduğumuz hem de anlaşamadığımız konular var. Arkadaşlar bile her zaman aynı fikirde olmayabilir. Ancak bu, her zaman işbirliği ve sinerji aramanın önünde engel olmamalı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN