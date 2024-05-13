SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakan Kacır yollardaki Togg sayısını açıkladı ve yepyeni bir özelliğin geleceğini duyurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır yollardaki Togg sayısını açıkladı ve yepyeni bir özelliğin geleceğini de duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 22:57 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 23:25
Bakan Kacır yollardaki Togg sayısını açıkladı ve yepyeni bir özelliğin geleceğini duyurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair soruları yanıtladı. İşte Bakan Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar.

Türkiye'nin uydu geliştirme hayali 40 yıllık bir hayal. İMECE uydusuyla birlikte Türkiye bu seviyede başarı elde edebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.

"TÜRKİYE'NİN SINIF ATLADIĞI BİR PROJE OLDU"
Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A'yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.

Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform yüzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.

Türksat 6A'nın Türksat 5A ve 5B'den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.

Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye'nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak.

"ÇOK GENİŞ COĞRAFYAYA ERİŞİM İMKANI SAĞLAYACAK"
Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağlayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.

"HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.

İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.

Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.

"KAAN'LA HEDEFE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
KAAN'da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN'ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK'ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye artık her alanda savunma sanayiine benzer atılımlar içerisinde. Savunma sanayii Türkiye'ye yüksek teknoloji geliştirme tecrübesi kazandırmış oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi programımızın da en önemli bileşenlerinden biri yeni nesil sanayi politikasıdır. Türkiye benzer başarı hikayelerini her alanda adım adım gerçekleştiriyor, gerçekleştirecek.

"30 BİNE YAKIN TOGG, YOLLARDA"
Togg, çok önemli bir teknoloji projesi. Gerçekten bizim için kritik bir proje. Yollardaki Togg araçları 30 bine yaklaştı. Togg, Ankara'da bir araştırma merkezi kurdu. Togg'a otonom sürüş kabiliyeti kazandırmak için çalışmalar sürüyor.



"2025 BAŞINDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKARILACAK"
Avrupa pazarı için ilk hedef Almanya. İnşallah 2025 yılının başında Togg, Almanya ile Avrupa pazarına girmiş olacak. Togg hiçbir zaman rekabetten kaçmadı. İhracat yolculuğunda biz Togg'un yanında olacağız. Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu.



"TEKNOFEST'E BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 600 BİNİ AŞTI"
Şu anda net bir tarih veremem. Ekim ayında olabilme durumu var. Hava şartlarının iyi olmasını istiyoruz. Tarihler netleştiğinde tüm Türkiye'ye duyuracağız. Yarışma başvurusu açısından yeni rekorlar kırdık. Başvuru sayısı şimdiden 1 milyon 600 bini aştı. Başvuru rekoru milli teknoloji hamlesinin sahiplendiğinin kanıtı.



KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir süreci başlattığı için. Bizlerinde fikirlerini alarak tasarruf paketini kamuoyuna duyurmuş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA