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Karagümrük Galatasaray beIN SPORTS 1 CANLI 🏆🔥 GS maçı donmadan, şifresiz, bedava canlı izle linki

Bugün Türkiye'nin gözü ve kulağı, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak. Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu maç sadece bir galibiyet arayışı değil, aynı zamanda heyecan dolu bir şampiyonluk yarışının da belirleyici bir adımı olabilir.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:57 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:58
Karagümrük Galatasaray beIN SPORTS 1 CANLI 🏆🔥 GS maçı donmadan, şifresiz, bedava canlı izle linki

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Sarı-Kırmızılı takım, bugünkü maçı kazanarak Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre üst üste 2. Lig şampiyonluğunu ilan edebilir. Deplasmanda Karagümrük'ü yenmeleri ve rakipleri Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesi durumunda, Galatasaray bitime iki hafta kala mutlu sona ulaşacak ve derbiye şampiyon olarak çıkacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karagümrük - Galatasaray maçı 12.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük - Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karagümrük - Galatasaray maçını orta hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

CİMBOM ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

G.SARAY İLKE KARAGÜMRÜK 20. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.



G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.

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