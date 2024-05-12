Karagümrük Galatasaray beIN SPORTS 1 CANLI 🏆🔥 GS maçı donmadan, şifresiz, bedava canlı izle linki

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

G.SARAY İLKE KARAGÜMRÜK 20. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.