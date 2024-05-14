Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.
Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.
Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.
ELEKTRONİK KELEPÇEYLE FİRAR
Serdar Sertçelik'in gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle nasıl firar ettiği konusu ise büyük merak uyandırmıştı. Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi tarafından tutulan kayıtlarına ulaştı.
Serdar Sertçelik hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10 Ekim'de konutunu terk etmeme adli kontrol tedbir kararı verdiği, 18 Ekim'de elektronik olarak denetimine başlandığı öğrenildi.
Ev hapsi kararının ardından elektronik izleme ünitesiyle Sertçelik'in anlık olarak konumu ve gittiği yerlerin tespit edilmediği ancak konutundan dışarı çıktığında izleme merkezine bildirim geldiği, bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirildiği ortaya çıktı.
Sertçelik'in ilk olarak elektronik kelepçe takıldıktan 8 gün sonra evinden ayrıldığı, bunun ardından da 30 Ekim 31 Ekim, 1, 2, 19, 20, 21 ve 27 Kasım tarihlerde toplam 9 kez konutunu terk ettiği tespit edilerek yine bütün ihlallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verildiği kaydedildi. Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken 20 Kasım'da Ankara'daki bir restorana gittiği, burada silahla yaralandığı ortaya çıktı.
EVİNDE AVUKAT HUZURUNDA İFADE
Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile gittiği restoranda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından vurulduktan sonra sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmasının kalıcı hasara yol açacağına dair doktor raporu düzenlendiği görüldü.
Bu rapor doğrultusunda da karıştığı silahla yaralama olayıyla ilgili emniyetin savcılıktan aldığı talimatta, ifadesinin evinde avukat huzurunda alındığı ortaya çıktı. İhlallerin Adalet Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna bildirilmesine rağmen neden ev hapsinin, cezaevi hapsine dönüştürülmediği de merak konusu oldu.
BEKİR BOZDAĞ İLE İLGİLİ SES KAYITLARINI DA YAYINLAMIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre; Gizli tanık Serdar Sertçelik, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile gerçekleştirdiğini iddia ettiği telefon görüşmesinin de ses kaydını yayınlamıştı.
Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söylicem. Açık ve et söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım."