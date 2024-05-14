Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma" , TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması" , TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" , TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ev hapsi kararının ardından elektronik izleme ünitesiyle Sertçelik'in anlık olarak konumu ve gittiği yerlerin tespit edilmediği ancak konutundan dışarı çıktığında izleme merkezine bildirim geldiği, bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirildiği ortaya çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE FİRAR Serdar Sertçelik 'in gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle nasıl firar ettiği konusu ise büyük merak uyandırmıştı. Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi tarafından tutulan kayıtlarına ulaştı.

Sertçelik'in ilk olarak elektronik kelepçe takıldıktan 8 gün sonra evinden ayrıldığı, bunun ardından da 30 Ekim 31 Ekim, 1, 2, 19, 20, 21 ve 27 Kasım tarihlerde toplam 9 kez konutunu terk ettiği tespit edilerek yine bütün ihlallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verildiği kaydedildi. Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken 20 Kasım'da Ankara'daki bir restorana gittiği, burada silahla yaralandığı ortaya çıktı.

EVİNDE AVUKAT HUZURUNDA İFADE

Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile gittiği restoranda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından vurulduktan sonra sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmasının kalıcı hasara yol açacağına dair doktor raporu düzenlendiği görüldü.

Bu rapor doğrultusunda da karıştığı silahla yaralama olayıyla ilgili emniyetin savcılıktan aldığı talimatta, ifadesinin evinde avukat huzurunda alındığı ortaya çıktı. İhlallerin Adalet Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna bildirilmesine rağmen neden ev hapsinin, cezaevi hapsine dönüştürülmediği de merak konusu oldu.