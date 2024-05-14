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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı

Son dakika haberleri... Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyetçilerin kendisine "seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:08 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:08
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti.

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili Emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

SES KAYITLARI İLE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sertçelik, ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.

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Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı.

Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da yayınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.


Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı!


Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.


ELEKTRONİK KELEPÇEYLE FİRAR
Serdar Sertçelik'in gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle nasıl firar ettiği konusu ise büyük merak uyandırmıştı. Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi tarafından tutulan kayıtlarına ulaştı.

Serdar Sertçelik hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10 Ekim'de konutunu terk etmeme adli kontrol tedbir kararı verdiği, 18 Ekim'de elektronik olarak denetimine başlandığı öğrenildi.

Ev hapsi kararının ardından elektronik izleme ünitesiyle Sertçelik'in anlık olarak konumu ve gittiği yerlerin tespit edilmediği ancak konutundan dışarı çıktığında izleme merkezine bildirim geldiği, bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirildiği ortaya çıktı.

Serdar Sertçelik.

Sertçelik'in ilk olarak elektronik kelepçe takıldıktan 8 gün sonra evinden ayrıldığı, bunun ardından da 30 Ekim 31 Ekim, 1, 2, 19, 20, 21 ve 27 Kasım tarihlerde toplam 9 kez konutunu terk ettiği tespit edilerek yine bütün ihlallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verildiği kaydedildi. Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken 20 Kasım'da Ankara'daki bir restorana gittiği, burada silahla yaralandığı ortaya çıktı.

EVİNDE AVUKAT HUZURUNDA İFADE
Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile gittiği restoranda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından vurulduktan sonra sol ayağının üzerine 10 gün boyunca basmasının kalıcı hasara yol açacağına dair doktor raporu düzenlendiği görüldü.

Bu rapor doğrultusunda da karıştığı silahla yaralama olayıyla ilgili emniyetin savcılıktan aldığı talimatta, ifadesinin evinde avukat huzurunda alındığı ortaya çıktı. İhlallerin Adalet Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna bildirilmesine rağmen neden ev hapsinin, cezaevi hapsine dönüştürülmediği de merak konusu oldu.

BEKİR BOZDAĞ İLE İLGİLİ SES KAYITLARINI DA YAYINLAMIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre; Gizli tanık Serdar Sertçelik, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile gerçekleştirdiğini iddia ettiği telefon görüşmesinin de ses kaydını yayınlamıştı.

Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söylicem. Açık ve et söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım."

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin.

Serdar Sertçelik: Şey mi müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Tamam tekrar telaffuz etmiyorum yani. Hani 2 konu vardı ya farklı farklı isimler vardı.

Serdar Sertçelik: Evet evet müdürüm. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimini isimleri geçsin sıkıntı yok.

Serdar Sertçelik: Onları söyleyebiliyoruz yani müdürüm.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D.: Yani söyleyeceksin mecburen.

Serdar Sertçelik: Bu daha önce 2 olayla ilgili konuştuğumuz olayla ilgili geçen isimler ikisinde de mi müdürüm?

NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.



GİZLİ TANIK KENDİNİ DEŞİFRE ETTİ
İddialara göre; Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi.

4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik Erk Acarer'in katıldığı yayında kendini deşifre etti. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurt dışına kaçtı. Sertçelik, yurt dışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.



BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI
İçişleri Bakanlığı, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasının firari sanığı Serdar Sertçelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaların araştırılması için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini açıkladı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve Türkiye'nin huzuru için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi.

Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."



ORGANİZE ŞUBEDEN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.G.Ö. ve Müdür Yardımcısı Ş.D. görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

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