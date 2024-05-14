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EMEKLİYE ÇİFTE ZAM | Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?

Memurlar ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken, bir artış da yeni ek gösterge düzenlemesiyle birlikte gelecek. Çıkarılacak yasa hem emekli aylıklarını hem de ikramiyelerini artıracak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 07:04 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:52
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM | Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek? 1

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, hazırlığı yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesi de gelirleri artıracak.

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM | Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek? 2

Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM | Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek? 3

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre zam oranı değişecek.

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