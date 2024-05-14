EMEKLİYE ÇİFTE ZAM | Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?

Memurlar ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken, bir artış da yeni ek gösterge düzenlemesiyle birlikte gelecek. Çıkarılacak yasa hem emekli aylıklarını hem de ikramiyelerini artıracak.