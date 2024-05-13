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İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir'de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da İkinci Edanur Gezer vakası yaşandı. Başakşehir'de 3 çocuk iddiaya göre güvenlik önlemi bulunmayan İSKİ'ye ait gölete girdi. Gölete giren 3 çocuktan, 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti. Mısırlı kardeşlerin hayatından da dram çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:28 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 14:49
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı

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İstanbul Başakşehir'de 3 çocuk iddiaya göre güvenlik önlemi bulunmayan gölete girdi. Gölete giren 3 çocuktan, 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu 2 kardeş boğuldu.

Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

7 yaşındaki Ahmed Mohamed Abdelmohsin (solda) 11 yaşındaki Fares Ahmed Abdelmohsin (sağda)7 yaşındaki Ahmed Mohamed Abdelmohsin (solda) 11 yaşındaki Fares Ahmed Abdelmohsin (sağda)

Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

BABALARI TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi.

Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek, "Bir yapay gölet vardı orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor.Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan. Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım. Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah'ın takdiri mi ihmalkarlık mı küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

"BABALARI RAHMETLİ OLMUŞ TRAFİK KAZASINDA"
Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Zaten babası rahmetli olmuştu. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi.

İki kardeşin cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması bekleniyor. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan sevki bekleniyor.

İKİNCİ EDANUR GEZER VAKASI: GÖLET İSKİ'YE AİT ÇIKTI
Sabah'ta yer alan bilgiye göre göletin İSKİ'nin sorumluluk alanında kaldığı ortaya çıktı.

Edanur Gezer

26 Nisan'da 5 yaşındaki Edanur Gezer de İBB'nin kontrolündeki su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

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