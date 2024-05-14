ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna’da: Sarsılmaz desteğimizi göstermek için Kiev’e döndüm

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteklerini belirtmek için başkent Kiev'e gitti.
"DESTEĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN KİEV'E DÖNDÜM"
Antony Blinken, paylaşımında, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadesini kullandı.
ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.
Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.
Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.
Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.