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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasından külçe altın çıktı! İsrail uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Havalimanı’nda Dubai’den gelen 2 kişiyi yakın takibe alan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:01 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:30
Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda bebek arabasından külçe altın çıktı! İsrail uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı.

Bebek arabasından külçe altın çıktı!

İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

POLİS HEM BEBEĞİ SEVDİ HEM DE AYAĞIYLA ARABAYI KONTROL ETTİ
X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti.

Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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