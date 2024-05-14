Muhteşem ikili: Onuachu ve Visca ligde istatistikleri alt üst etti!

Trabzonspor 'un İstanbulspor'u 3-0 yendiği maçta 3 asist yapan Edin Visca ile 2 gol atan Paul Onuachu , performanslarıyla alkış topladı. İkililin sahadaki uyumu, istatistikleri de alt üst etti.

ONUACHU'YA TAM 7 ASİST YAPTI

Bosna Hersekli yıldız Visca, Onuachu'ya 7 asist yaparak maç başına bir golcüye en çok asist yapan isim oldu. Visca ile Onuachu'yu ise Galatasaray forması giyen Mertens ve Icardi'nin yanı sıra Kasımpaşalı Hajradinovic ile Costa takip etti.