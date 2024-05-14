PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladılar. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun transfer dönemi tarihlerini duyurdu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 14:43 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 14:51
Süper Lig’de 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladılar. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

Aziz Yıldırımın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızlarıAziz Yıldırımın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Aziz Yıldırım'ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Galatasaraya Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul ettiGalatasaraya Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti
Galatasaray'a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA