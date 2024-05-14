Süper Lig’de 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladılar. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.



Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.