Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı.
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı.
Bu sezon hedeflerinden uzak kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın oldukça gerisine düştü.
Son 2 hafta kala rakibiyle 6 puan fark bulunan Kanarya'da gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı.
Yoğun bir başkanlık seçimi maratonu yaşayacak olan Fenerbahçe'de önemli değişiklikler yaşanması beklenmiyor.
Yeni başkan kim olursa olsun teknik direktör İsmail Kartal ile önümüzdeki sezon yola devam edilmeyecek.
Başkan adaylığına iddialı bir şekilde giren Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;
"MOURINHO FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI"
The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"
"FAVORİ JOSE MOURINHO"
Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"
"YENİ ADRESİ TÜRKİYE OLABİLİR"
AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"
"MOURINHO'YU GETİRECEK"
Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"
"MOURINHO GARANTİ EDİLDİ"
Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"