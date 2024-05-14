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Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri Avrupa'da gündem oldu! İşte o manşetler...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 'efsane başkan' olarak adlandırılan Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçimde aday olacağını duyurdu. Yıldırım, başkan seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi. Bu sözler Avrupa basınında da gündem oldu. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:54 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:54
Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı.

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın oldukça gerisine düştü.

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Son 2 hafta kala rakibiyle 6 puan fark bulunan Kanarya'da gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı.

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Yoğun bir başkanlık seçimi maratonu yaşayacak olan Fenerbahçe'de önemli değişiklikler yaşanması beklenmiyor.

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Yeni başkan kim olursa olsun teknik direktör İsmail Kartal ile önümüzdeki sezon yola devam edilmeyecek.

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

Başkan adaylığına iddialı bir şekilde giren Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho sözleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

"MOURINHO FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI"

The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

"FAVORİ JOSE MOURINHO"

Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

"YENİ ADRESİ TÜRKİYE OLABİLİR"

AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

"MOURINHO'YU GETİRECEK"

Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

"MOURINHO GARANTİ EDİLDİ"

Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

Aziz Yıldırım’ın Jose Mourinho sözleri Avrupa’da gündem oldu! İşte o manşetler...

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