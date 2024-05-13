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Bu iller dikkat! Haritada işaret edildi! Bugün vuracak

Meteoroloji yetkilileri, özellikle belirli bölgelerde beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle halkı uyarıyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı gibi olumsuz durumlar ve bunların ulaşıma olası etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. İşte 13 Mayıs tarihine dair önemli meteorolojik bilgiler ve alınması gereken önlemler...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:35 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:35
Bu iller dikkat! Haritada işaret edildi! Bugün vuracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde önemli bir hava durumu değişikliği yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

MGM'nin verilerine göre, bu gece saatlerinden başlayarak 13 Mayıs Pazartesi akşamına kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yağışlar özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde de görülebilir. Özellikle Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın 2 bin metre üzeri rakımlı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Bu ani hava değişikliği nedeniyle MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Hava durumuyla ilgili bilgi veren bir meteorolog sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak, 10 günlük beklenen toplam yağış miktarını içeren bir harita paylaştı. Buna göre Antalya, Adana'nın kuzey ilçeleri, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Artvin, Ardahan ve Kars'ın yağıştan daha az etkileneceği öngörülüyor.

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