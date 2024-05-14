Mısır’dan İsrail adımı! Wall Street Journal’dan flaş iddia: Diplomatik ilişkileri kesiyor

ABD gazetesi Wall Street Journal'a konuşan Mısırlı yetkililer Kahire'nin Gazze nedeniyle keskinleşen görüş ayrılıkları nedeniyle İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesmeyi değil ama seviyesini düşürmeyi düşündüğünü söyledi.

MISIR TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ Mİ ÇEKECEK?

Wall Street Journal'a göre Mısırlı yetkililer, Mısır'ın Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çekilmesi üzerine düşündüğünü bildirdi.

Gazeteye konuşan bir başka Mısırlı yetkili, iki ülke arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasına yol açan ABD destekli mutabakata atıfta bulunarak, "Şu anki durum itibarıyla ilişkileri askıya alma ya da Camp David'i bir kenara atma gibi bir planımız yok. Ancak İsrail güçleri Refah Sınır Kapısı'nda kaldığı sürece Mısır Refah'a tek bir kamyon bile göndermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Mısır, Pazar günü, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden davasını destekleyeceğini açıkladıktan bir gün sonra, IDF birlikleri orada kaldığı sürece Refah üzerinden Gazze'ye giren yardımları koordine etmeyi reddedeceğini söylemişti.