Netanyahu sınıra asker yığdı! ABD’li yetkililerden flaş iddia: İsrail Refah’a her an saldırabilir

CNN'e konuşan iki üst düzey yetkili, Biden yönetiminin İsrail'in Refah sınırına önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir saldırı düzenlemek için yeterli sayıda asker yığdığını değerlendirdiğini fakat İsrail'in "Başkan Joe Biden'a doğrudan meydan okuyan böyle bir hamleyi yapmak için nihai karar verip vermediğinden emin olmadıklarını" söyledi.

Terör devleti İsrail Refah 'ta saldırılara devam ederken ABD , geniş çaplı ilhak girişiminin her an başlayabileceğini iddia etti. CNN International'a konuşan iki üst düzey ABD'li yetkili, Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinlinin kaldığı Refah'ta geniş çaplı bir saldırı düzenlemek için yeterli sayıda asker topladığını bildirdi.

ABD'DEN İKİYÜZLÜ REFAH TUTUMU

Biden bir yandan İsrail'e Refah saldırısından vazgeçmesini söylerken bir yandan ise soykırım ordusuna destek vermeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Başkan böyle bir operasyonun gerçekleşmesi halinde bazı saldırı silahları vermeyeceği konusunda netti. Böyle bir şey henüz gerçekleşmedi" dedi.

SİLAH DESTEĞİNİ DURDURDU İSTİHBARAT VADETTİ

Refah saldırıları devam ederken ABD bir yandan İsrail'e silah desteğini durdururken diğer yandan ise sözde Refah saldırılarını durdurması için istihbarat ve malzeme sağlamayı teklif etti. ABD açıkça İsrail'e desteğe devam ediyor. Demokrat Biden yönetiminin yanı sıra ABD'de Cumhuriyetçiler de açıkla İsrail'in yanında duruyor ve hatta Gazze'de nükleer bomba kullanmayı tavsiye edebilecek kadar dahi ileri gidebiliyor.

SOYKIRIMCIYA NÜKLEER BOMBA TAVSİYESİ

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu ve İsrail'e açıkça Gazze'de nükleer bomba kullanmayı tavsiye etti.

Graham, "İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı ve soykırımcı İsrail'e açıkça nükleer bomba kullanmasını tavsiye etti.

NÜKLEER SİLAH İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

"GAZZE'Yİ DÜMDÜZ EDİN" DEMİŞTİ

İsrail yanlısı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Lindsey Graham, daha önce de "Ne gerekiyorsa yapın, yeri dümdüz edin." diyerek Gazze'yi işaret etmişti.

Lindsey Graham, iki devletli çözüm istenmediğini ileri sürerek, şu şekilde konuşmuştu:

Hamas bu saldırı için aylarca hazırlandı. Bu hava, deniz ve kara saldırısıydı. İran'ın haberi olmadan bunun olma olasılığı yok. İran ile Hamas arasındaki ilişkiyi biliyorsanız İran'ın açıklamalarına inanmanız imkansızdır.