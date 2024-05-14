Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda 'soruşturmanın selameti açısından' 3 polis müdürü açığa alındı.



Açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerinde arama yapıldı.



TİPİK FETÖ YÖNTEMİ



Geride bıraktığımız günlerde de Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, FETÖ'nün kirli aklının devreye girdiğini belirterek, "İş sadece bunlardan ibaret değil. Bu noktaya gelmesinin ve bir skandala dönüşmesinin esas nedeni, Ankara Emniyeti'nde bu grubun, siyaset ve siyasetçilere derin bir operasyon hazırlığı içinde olmaları iddiası... Bu müthiş iddiayla ilgili şu aralar sık sık "M7" diye tipik FETÖ yöntemi olan gizli bir tanıktan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.





"SENİNLE TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ"



Hatırlanacağı üzere Serdar Sertçelik, kendisinin M7 koduyla dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari Erk Acarer'in yayınında ifşa etmişti. Sosyal medyada yayılan ses kayıtlarında ise polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı.







"HEPSİNİ TAKİPTEYİZ... AKIBETLERİ İÇİN 15 TEMMUZ'A BAKSINLAR"

Bahse konu olan bu gelişmeler MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partisinin grup toplantısında gündeme getirildi.



Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar. Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.





ESAS HEDEF AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI



Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirme yapan Devlet Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bunların tepesine binilmelidir" dedi.

İfşa olan ses kayıtlarındakibeyanlarına atıfta bulunan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır.