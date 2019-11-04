Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tek parça kesintisiz izle! İşte Milyoner son bölüm 04.11.2019 23:23

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?