Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz.

Sonradan üzülmemek için bu günü egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.

BOĞA

Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz ancak yine de olayları haddinden fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.

İKİZLER

Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyecek, bugünü hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.

YENGEÇ

Şansız gruplardan biri de sizlersiniz bugün.

Kafa karışıklığı yaşayabilir, ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilirsiniz.

ASLAN

Arkadaşlarınızla aranızda iletişim ve dedikodu odaklı sorunlar çıkabilir. Mesleki alanda güzel haberler söz konusu. Bugün söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınız odaklı bir gün geçireceksiniz.

Kendinizi mutlu hissedecek ve partnerinizle romantizmin tadına varacaksınız.

TERAZİ

İş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

AKREP

Ufak ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, zaman içerisinde başınıza gelebilecek ufak tefek kazalar ciddi sonuçlar doğurmayacak olsa da sinir düzeyinizi arttırabilir.

YAY

Kendinizi keyifli ve hafif umursamaz hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Sizler zaten denge kurmak hususunda doğuştan yeteneklisiniz.

OĞLAK

Bugünlerde maddi konularda ve insanlarla ilişkilerinizde ferahlık yaşayacağınız, paranın hiç beklemediğiniz yerden geleceği bir gün.

KOVA

Bugünlerde mesleki ve diğer konularla alakalı olarak geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.

BALIK

Maddi konularda açılımlarınızı yaparken dikkatli olmaya devam etmeniz gerekiyor. İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.