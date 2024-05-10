Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal isyan etti: Ben daha ne yapayım!

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal yakın çevresine dert yandı. Tecrübeli hoca, bu sezon bitime 3 hafta kala 90 puan topladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 10 yıldır şampiyonluk sevinci yaşamadığı için eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de İsmail Kartal oldu.

Tecrübeli hocanın da bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.