Selda Uskan

SELDA abla daha önce de yazdım size ama tın! İnşallah bunu yayınlarsınız.

Nihayet 18 yaşıma bastım. Ve ilk kez ciddi bir aşkın kollarındayım. Şimdi ilk işim kulüp kurmak. Büyükler farkında değil ama biz gençler aşık olmadan yaşıyoruz. Hepimiz sanal dünyada, elimizde cep telefonları alık alık dolanıyoruz. Kendilerine buradan çağrı yapıyorum; Başından sevda geçmeyen adam olgunlaşamaz. Ve adam yerine konmaz. Rumuz; Lover man

KULÜP İŞİ ZOR

S.U. CEVAP; Daha önce cevap vermişim Tın'cım. Ve bu konuda düşüncem değişmemiş. Dediğin gibi kentlerde yaşayanların ilişki anlayışı, 'sosyal medyada Sude Naz'ları kollama' ile sınırlı kalabilir ama güzel Anadolu'muz, özellikle kırsalda gençlerimiz yürekten sevmeyi çok iyi biliyor Allah'tan. Biraz arabesk tavırla; Fedakarlığın dibine vurup, sevdiceği için ölümü göze alıyorlar. Yani yürekleri bir adım daha ileri gidiyor, sevdanın en saf haliyle çarpıyor. Sana dönersek, şu konuda uyarırım; kuracağın 'aşk kulübü' ileride çapkınların mesaisi için adres teşkil edebilir.