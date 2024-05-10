SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Dünyayı aşk kurtaracak
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 10 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Dünyayı aşk kurtaracak

SELDA abla daha önce de yazdım size ama tın! İnşallah bunu yayınlarsınız.
Nihayet 18 yaşıma bastım. Ve ilk kez ciddi bir aşkın kollarındayım. Şimdi ilk işim kulüp kurmak. Büyükler farkında değil ama biz gençler aşık olmadan yaşıyoruz. Hepimiz sanal dünyada, elimizde cep telefonları alık alık dolanıyoruz. Kendilerine buradan çağrı yapıyorum; Başından sevda geçmeyen adam olgunlaşamaz. Ve adam yerine konmaz. Rumuz; Lover man

KULÜP İŞİ ZOR
S.U. CEVAP; Daha önce cevap vermişim Tın'cım. Ve bu konuda düşüncem değişmemiş. Dediğin gibi kentlerde yaşayanların ilişki anlayışı, 'sosyal medyada Sude Naz'ları kollama' ile sınırlı kalabilir ama güzel Anadolu'muz, özellikle kırsalda gençlerimiz yürekten sevmeyi çok iyi biliyor Allah'tan. Biraz arabesk tavırla; Fedakarlığın dibine vurup, sevdiceği için ölümü göze alıyorlar. Yani yürekleri bir adım daha ileri gidiyor, sevdanın en saf haliyle çarpıyor. Sana dönersek, şu konuda uyarırım; kuracağın 'aşk kulübü' ileride çapkınların mesaisi için adres teşkil edebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Beni bile çıldırttı 09 Mayıs 2024, Perşembe Sadakatli erkek tarifi 07 Mayıs 2024, Salı Küfür kadına yakışmıyor 05 Mayıs 2024, Pazar Gelinlerini kaçırtmış 03 Mayıs 2024, Cuma
İZLE I Muğla’da feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Zeliha Sunal hakkında şaşırtan iddia! Terk ettiği bir çocuğu mu var? Şoke eden yorum: Önce kendi evladına sahip çık
Zeliha Sunal hakkında şaşırtan iddia!
10 Mayıs MEBBİS personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2024! İsim isim liste
Proje okulları atama sonuçları 2024!
Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber geldi: TEB, İNG, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, QNB Finansbank...
Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber geldi
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer bakın hangi ünlü oyuncunun annesi çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...
Meğer o oyuncunun annesiymiş...
SON DAKİKA