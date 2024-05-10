SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da feci kaza! Arıza yapınca yolda duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Son dakika haberi! Bursa'da, arızalanınca yol ortasında duran TIR'a arkasından gelen hafif ticari araç hızla çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş (43) olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü M.P. (24) ise gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:00 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:50
Bursa’da feci kaza! Arıza yapınca yolda duran TIR’a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan M.P. yönetimindeki 47 PJ 445 plakalı TIR'ın henüz belirlenemeyen sebeple arızalanınca yol ortasında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan İlhan Ulaş yönetimindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, TIR'a hızla arkadan çarptı.

Hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ulaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü M.P. ise gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
Maliye POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı! Bakan Şimşek duyurdu: Çok sayıda kişi tespit edildi
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
SON DAKİKA