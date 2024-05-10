Hocam kalp atışlarım değişik. Dışarıdan duyuyorum sanki! Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?

KALP atışlarını saymak için stetoskop cihazıyla kalbinizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, çocuklarda 100– 120, bebeklerde 100- 140'dır. Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz.

Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir.

EKG, holterle 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı'na görün.



EŞİM ŞİKAYETÇİ

5 buçuk aydır evliyim. İlişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim de durumdan şikayetçi ama ne yapsam bilemedim. Lütfen yardım edin...

ÖNCE onunla konuş.

Sıkıntılarını dinle. Ayrıca bir doktordan, psikologdan veya varsa etraftaki kurslardan destek alın. Geleneksel olarak cinsel ilişkiyi sadece cinsel birleşme zannederler.

Sevme, okşama, dokunma olmadan ilişki "Yemeği pişirmeden yemeğe" benzer.

Erkekte tat almaz ama çabuk doyar. Sabırlı ve gayretli ol. Beni de bu gelişmelerden mutlaka haberdar et.



DERİN TUT

55 yaşında kadınım. 5 ay oldu menopozdayım. Sıkıntılar nedeniyle depresyon ilacına başladım. Ancak eşimde birlikte olurken canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir. Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz.

Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler.

Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.



GÖĞSÜM YANIYOR

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı!

Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlıktokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder.



HEP YORGUNUM

23 yaşındayım. 5 aydır sabahları yorgun kalkıyorum. Ayrıca akıntı oluyor. Bir de erkekliğim gergin oluyor. Ne önerirsiniz?

BAZI idrar yolu iltihaplarında bu şikayet olabilir. Bunun için kan sayımı, tam idrar tahlili ve gerekirse enfeksiyon tahlili yaptırabilirsin.

Ayrıca sabah sertleşmesi dediğimiz durumlarda da bu durum ortaya çıkabilir. Hastalık değildir.

Uyku sırasında orgazm olunduğunda süreç böyle sonuçlanabilir. Bu da doğal bir süreç...