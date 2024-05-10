Demet Özdemir’den kafaları karıştıran hareket! Rol arkadaşı Engin Akyürek ile olan fotoğraflarını sildi

Özdemir, Akyürek'le olan bütün dizi paylaşımlarını sildi. Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; geçmişte yer aldığı dizilerden paylaşımları hala Instagram sayfasında duran Özdemir, Akyürek'le yer aldığı dizinin bitmesinden 5 ay geçmesine rağmen paylaşımları kaldırdı. Akıllar ise, "İkilinin arasında neler oldu?", "Aşk vardı da ayrılık mı yaşandı?" ve "Engin Akyürek, Demet Özdemir'e ne yaptı?" gibi sorular geldi.