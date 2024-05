SİYASETTE meşhur bir söz var.

"Seçimler diş macunu gibidir, bir kere tüpten çıkarsa bir daha geri girmez içeri!". Macunun tüpten çıkması gibi CHP'de "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" konusu tartışılıyor. Tartışılmalar artarken CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel hareketlenmeye başladı. İşin ilginç tarafı 31 Mart seçimlerinin üzerinden 5 gün geçmiş, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, seçim tartışmasını bizzat kendisi başlatmıştı.

Özel, manidar bir açıklama yapmıştı. Özgür Özel "Şu anda takımda (CHP) iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, bırakın ben atacağım; demez... En formda oyuncusuna attırır" dedi. Bu açıklamanın her satırı bir mesaj içeriyordu. Ekrem İmamoğlu'na mesaj: Sen tek forvet değilsin. Takımda iki forvet var; biri sen, diğeri Mansur Yavaş.

Böylece Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'la dengelemiş oldu. Mansur Yavaş'a ise şu mesajı verdi: Seni bu yarışın dışında tutmuyorum, formunu korursan, seni de değerlendirebilirim'. Aklınca Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kartını masaya sürdü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı manidar açıklama ile siyaseti alevlendirdi.

Rakiplerine gol atacağını sanırken, CHP'nin içini karıştırdı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları CHP içinde tansiyonu yükseltti.

Özgür Özel'in genel başkanlığını tahkim etme, nihayetinde CUMHURBAŞKANI ADAYI olmayı içeren siyaset taktikleri gözden kaçmadı. Ancak Özel'in Cumhurbaşkanlığı tartışmasını zamansız başlatması CHP'de kazanları kaynattı.

Özel de sıkıntıyı aşmak, meseleyi unutturmak için yeni laflar etmek zorunda kaldı. Tartışmalara son noktayı koymaya çalışırken Özgür Özel yine tuhaf sözler sarfetti: "CHP'de her şey çok iyi giderken eski bir hastalığı nüksettirmeye çalışıyorlar.

Zaten biz geçen sefer o hastalıktan dolayı kaybettik, erken aday tartışması ve sürekli aday tartışması. Zamanı mı şimdi. Eski bir hastalığı terk etmek için kestim attım. Günü gelince bakacağız. Anket yaparız, üyeye sorarız, her şeyi yaparız ve çok demokratik bir şekilde en doğru adayı belirleriz. O yüzden eski bir hastalığı terk etmek için kestim attım." Tartışmaları başlatan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya getirilmeye çalışılması yazıları hatırlatılınca, tuhaf açıklamalar yaptı: "Ekrem Bey ile Mansur Bey'i veya Ekrem Bey ile beni karşı karşıya tutmaya çalışıyorlar. Ben ortaokul, lise, üniversite, hentbol takım kaptanıyım. Altı numara oynarım, orta oyun kurucuyum. Yani takımı doğru sevk eden, yönlendiren. Hatta kendimi bir takımın oyuncusu değil, teknik direktör olarak görüyorum. Teknik direktör, penaltı atılacağı zaman 'Çekilin, ben atacağım' demez. Antrenmanda olabilir ama final maçında demez, en doğru oyuncuya attırır.

Bu konuda anketler birilerini yukarıda gösteriyorken kendin aday olamazsın. O yüzden ben bugün bu tartışma bitsin diye konuştum." Peki Özgür Özel, TÜZÜK KURULTAYI'NDAN ÇEKİNİYOR MU?

Eylül ayında Sivas'ta yapılacak olan CHP'nin yeni tüzük kurultayı oldukça hareketli geçecek. Ardından CHP'nin yeni programı yazılacak. Bilindiği gibi genel başkanlık seçimine giderken Özgür Özel, "Adaylar önseçim ile belirlenecek" diye net ve açık konuşmuştu. Ancak yerel seçimlere gidilirken Özgür Özel çark etti.

Ön seçim yapmak için zamanın müsait görünmesine rağmen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Özgür Özel de kendi adamlarını belirleme sevdasına düştüler. Bu da parti için kavgaların fitilini yaktı. Peki tüzük kurultayında ADAY BELİRLEME MADDESİ'NE CUMHURBAŞKANLIĞI

ADAYI BELİRLEME KRİTERLERİ KONULACAK MI, KONULAMAYACAK MI? CHP içinde şimdiden aday belirleme, ön seçim mecburiyeti enine boyuna tartışılıyor.



SONUÇ: Gerçekten tuhaf bir durum söz konusu. Özgür Özel, kendi kurduğu tuzağa kendisinin düşme tehlikesini mi gördü! Acaba Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı çarpıştıran ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ HAKKINDA PEK DE ŞEYLER DÜŞÜNMEDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLABİLİR Mİ? Tüzük kurultayı ile ilgili tartışmalar devam ederken şimdi herkes şu soruya kilitlendi:

Tüzük kurultayı OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ŞİMŞEKLERİNİ ÇAKAR MI? ÖZEL'İN "KESTİM ATTIM" DEMESİYLE CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIK SAVAŞI ARTIK BİTMEZ. ÇÜNKÜ MACUN TÜPTEN ÇIKTI.