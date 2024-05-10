Ada’ya geri dönüyor: Wilfried Zaha’nın menajeri İngiliz takımlarıyla görüşmelere başladı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. 31 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Cimbom'dan ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

İKİ KULÜP ONU İSTİYOR

Son gelen haberlere göre; tecrübeli oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Aston Villa yakından ilgileniyor. Zaha'nın menajerinin de şu anda Ada'da bulunduğu ve transferle ilgili görüşmelere başladığı öğrenildi. İlk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Zaha'nın kariyerine yeniden İngiltere'de devam etmeyi çok istediği öğrenildi. Zaha, transfer süreci olgunlaştıktan sonra Galatasaray ile de görüşme yaparak, Cimbom'a veda etmeyi düşünüyor.