Bir kıza yaklaşmaktan asla korkmayın veya utanmayın.

Ona yaklaşmanın muhtemelen o gün başına gelen en ilginç şey olduğunu anlayın.

Bunu tüm arkadaşlarına anlatacaktır.

ZİHNİYET DEĞİŞİMİ:

Eğer ona belirli bir konuda iltifat edersen, "Hey, saçın gerçekten çok güzel görünüyor" de ve sadece gülümse.

Sana kaba davranacağını mı düşünüyorsun?

HAYIR.

Bunları aklınızda bulundurun.

YAPILACAKLAR

Gözlerinin içine bak.

Önden yaklaş.

Gülümse.

İhtiyaç duymama.

Ona zaman kısıtlaması ver: "Hey, acelem var ama sadece..."

YAPILMAMASI GEREKENLER

Ürkütücü, emin olmayan hareketler...

Hızlı, sarsıntılı tepkiler...

Ona asla arkadan yaklaşmayın.

Yüzüne karşı çıkmayın.

Uyumlu bir ton arayışı ("Lütfen benimle konuş" gibi geliyor)...

BAZI AÇICILAR:

"Hey, bir konuda kadınların fikrini almak istedim. Eski sevgilisiyle hâlâ arkadaş olsa bile bir erkekle çıkar mıydın?" "Hey, ilginç bir tonaliteye sahip [yerden] misiniz?" "Dur tahmin edeyim, [derece] okuyorsun." "Hey, çok tatlı görünüyordun, gelip merhaba diyeyim dedim.. [NAME]"

SONUÇ BAĞIMSIZLIĞI

Ona gerçekten iyi dilekler diliyorsun.

Ne söylerse söylesin, realitenizi değiştirmez.

Kendinizi en iyi şekilde ifade ediyorsunuz, etkileyici değil...

ALT İLETİŞİMLER

Yaklaşımı sahiplenin.

Vücudunuz yan tarafta olmalı, bu da istediğiniz zaman uzaklaşabileceğinizi söylüyor.

Bu onun konuşmasını kolaylaştırır çünkü "çok uzun süre ortalıkta kalmayacağını" bilir.

Gözleriniz "Evet, ciddiyim" demeli.

EN KÖTÜ DURUM SENARYOSU:

O gün başına gelen en ilginç şey buydu.

Bunu günler sonra düşünecek.

Bütün arkadaşlarına anlatacak.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Aslında hiç kimse adınızı söylemediğinde adınızın çağrıldığını duymak, muhtemelen sağlıklı bir zihnin işaretidir.

İnsanlar gece geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde son derece dürüst, tuhaf, gerçek veya kişisel hale gelir.

Birlikte şarkı söylediğiniz insanlarla duygusal olarak bağ kurarsınız.

Kolayca kızaran insanlar, kızarmayanlara göre daha cömert ve güvenilirdirler.

Beklenmedik telefon görüşmeleri ve mesajlar kişinin ruh halini ve zihinsel durumunu anında iyileştirebilir.



TESPİTLİ YORUM

@skylerisabitch "Güneşten uzak ve serin bir yerde saklayınız" uyarısına bayılıyorum.

Sanki tabu oynuyoruz da buzdolabını anlatmaya çalışıyorlar...



GÜLÜ YORUM

@agalionlayn Pilot olmaya heveslendim, biraz araştırdım, kokpitte müzik dinlemek yasakmış.

10 bin fitte kolumu camdan çıkarıp Müslüm Gürses dinleyemeyeceksem niye pilot olayım ki bilader ya.